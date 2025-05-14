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 | Selahattin Demirel

DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan korucu önerisi: Elindeki silahı al, köyde hayvan baksın

Terörsüz Türkiye sürecinde eli kanlı terör örgütü PKK, fesih ve silah bırakma aşamasına geçti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, süreçle ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti. Bakırhan, köy korucularıyla "İşsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir." ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 21:48

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Muş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve çiftçilerle buluştuğu programda "Terörsüz Türkiye" hedefini vurgulayan bir konuşma yaptı.

Muş Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bakırhan, barış ve huzur içinde bir Türkiye'nin inşa edilebileceğini söylerken korucularla ilgili de çok konuşulacak bir öneride bulundu.

DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan korucu önerisi: Elindeki silahı al, köyde hayvan baksın

Bakırhan "Korucu arkadaşlar işsiz kalmayacak; elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir, köylüsünü ezmek yerine kendi insanına silah çekme yerine hayvanları gütsünler." ifadelerini kullandı.

Bakırhan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"1071'DE KURDUĞUMUZ KADER ORTAKLIĞI"

"Bugün Muş'tan hemen o kadim ortaklığın kurulduğu Malazgirt'e yakın bir yerden bugün bir toplantı yapıyoruz. Biz diyoruz ki 1071'de kurduğumuz kader ortaklığı bin yıl sonra demokratik bir şekilde yeniden güncelleniyor. Bu kadim ortaklığı demokratik bir zemine, demokratik barışçıl bir zemine kavuşması gerekiyor diyoruz.

İşte bu süreçte tam da bu kadim kardeşliği yeniden güncelleyerek Türk'ün, Kürt'ün ve diğer halkların ve inançların kavga etmediği, o bin yıllık kadim kardeşlik hukukuna göre işlemesi gereken bir süreçtir. Bu süreç devletle, hükümetle, 86 milyon insan arasında yürüyen kadim kardeşliği, eşitliği sağlayacak bir süreç olduğu için siz değerli Muşlu hemşerilerimden rica ediyorum. Sizin sürecinizdir. Sahip çıkın, destek verin. Çocuklarımızın geleceği için savunun.

"DEVLET BATTI, BİTTİ DİYORLAR"

Bizler barış ve demokrasiye sahip çıkarak bu ülkenin ortak geleceğini kurmaya çalışırken bazıları yapay gündemlerle bu barış sürecini akamete uğratmaya çalışıyor. Devlet battı bitti diyorlar. Değerli Muşlu kardeşlerim. Geçmişin kısır döngülerine artık hapsolmayalım. Bütün ülkeye başta Muş olmak üzere barış olsun, bolluk olsun, bereket olsun diyorum" diye konuştu.

DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan korucu önerisi: Elindeki silahı al, köyde hayvan baksın

"ELİNDEKİ SİLAHI AL, KÖYDE HAYVAN BAKSIN"

Bakırhan, sözlerinin devamında "1990'da Muş'ta bir milyon 800 bin küçükbaş hayvan varmış. 2025 yılındayız neredeyse yarısının altına düşmüş. Topa ve tüfeğe ayırdığını tarıma ve hayvancılığa niye ayırmıyorsunuz?

İthalattan vazgeçilmeli, çiftçi desteklenmeli, aşılar kesinlikle ücretsiz olmalı, uzun vadeli çiftçilere kredi sağlanmalıdır. AKP döneminde sermayeye sağlanan olanaklar çiftçiye küçük ölçekli üreticiye de sağlanmalıdır. Korucu arkadaşlar işsiz kalmayacak; elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir, köylüsünü ezmek yerine kendi insanına silah çekme yerine hayvanları gütsünler.

"ŞEKER PANCARINDA KOTA KALDIRILMALI"

Şeker pancarında kesinlikle kota kaldırılmalıdır. Şeker pancarında kota kaldırılsın diye büyük bir miting yapacağımızın sözünü veriyoruz. Tek gündemimiz bu olacak. Amerika'dan sigara ithal edeceğine, oradaki büyük firmalara para kazandıracağına bırak Muşlu küçük çiftçi üretsin. Şeker fabrikası gibi özelleştirilen fabrikaları tekrar bu bölgelerde hayata geçirilmesinin mücadelesini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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