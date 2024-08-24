Demir sopayla dakikalarca dövmüştü! Manisa'da hamile kadının öldüresiye dövülmesi olayına bakanlık el attı

24 Ağustos 2024 12:12 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 12:13

Manisa'da dayak yiyen hamile kadın ilk kez konuştu! Yardım etmediği için eleştirilen adamla ilgili gerçek ortaya çıktı

Manisa'da dayak yiyen hamile kadın ilk kez konuştu! Yardım etmediği için eleştirilen adamla ilgili gerçek ortaya çıktı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde kan donduran bir vahşet yaşanmıştı. Yılmaz Akman isimli cani, sokak ortasında dini nikahlı hamile eşini demir sopayla öldüresiye dövmüştü. Genç kadının yardım çığlıklarına rağmen kimse yardım edememişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisi ekipleri çaresi kadını kurtarmıştı. Gözaltına alınan adam tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KADIN KORUMA ALTINA ALINDI

Olaya ilişkin Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada da, şiddete uğrayan kadın hakkında koruma kararı alındığı belirtildi.

İnfiale neden olan olaya bakanlık da dahil oldu.

'EN AĞIR CEZAYI ALACAK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bektaş'tan açıklama geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Manisa'da hamile bir annenin sokak ortasında darp edilmesine ilişkin davaya müdahil oldu.

Bakan Göktaş, "Dava sürecine müdahil olduk. Saldırganın en ağır cezayı alması için sürecin takipçisiyiz" dedi.