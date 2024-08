Manisa'da dayak yiyen hamile kadın ilk kez konuştu! Yardım etmediği için eleştirilen adamla ilgili gerçek ortaya çıktı

21 Ağustos 2024 18:45 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 19:01

Akhisar ilçesinde 16 Ağustos'ta yaşanan olayda, çay ocağı önünde hamile eşine şiddet uygulayan adamı kimsenin durdurmaması tepki çekti. Yanında küçük çocuğuyla acımasızca dövülen genç kadın 14 yaşından beri şiddet gördüğünü olay anı yaşanırken de çevredekilerin kendisine güldüğünü anlattı.

ŞİDDETE MÜDAHALE ETMEYEN ADAM ENGELLİ ÇIKTI

Kadına şiddet uygulanırken hemen yanı başında oturan adamla ilgili gerçek de çok başka çıktı. Sosyal medyada tepkilerin odağında olan kişinin felç riski bulunan yüzde 60 engelli biri olduğu açıklandı.

"FAZLA LİNÇ EDİYORLAR BENİ"

Sosyal medyada linçlenen ve küfürlü yorumlara maruz kalan Erkan Çiftçi'nin omurgasındaki rahatsızlık nedeniyle yüzde 60 engelli olduğu ve ankilozan spondilit hastalığı bulunduğu öğrenildi. Sosyal medya kendisine yönelik yapılan yorumlardan rahatsızlık duyduğunu söyleyen Çiftçi yaşananları İHA'ya anlattı. Çiftçi, “Benim eklem romatizma rahatsızlığım var. Omuriliği de etkiliyor bu. Hareketlerimiz bizim çok kısıtlı. 14 yaşından beri bu rahatsızlığı çekiyorum. 34 yıldır çekiyorum ben bu rahatsızlığı. Burada bir aydır duruyoruz. Sandalyem de farklıdır burada. Dik durmam gerekiyor. Olay günü burada otururken karşıki yola doğru bakıyordum. Yola doğru bakarken kadın adam karşıda beraberdiler. Orada kadın bağırmaya başladı. Bu tarafa doğru gelirken sürekli hareketlerde bulundu. Adam da ona doğru koşmaya başlayınca ‘Abi kurtarın' dedi. Benim önüme doğru koştu. Bir baktım kadın yerde adam onu sürekli yumrukluyor. Biz kalkamıyoruz. İnsanlar nasıl bir durumumuz olduğunu bilmiyor. Ona göre değerlendirme yapılmıyor. Fazla linç ediyorlar beni. Neden kalkmıyor diye sormak lazım. Hepimizin annesi var. Benim 21 yaşında bir kızım var ona dahi vursa ben kalkamam. Benim felç kalma riskim var” dedi.

ŞİDDET GÖREN SUDENAZ KONUŞTU

14 yaşından beri şiddete maruz kaldığını söyleyen Sudenaz, Gerçek Gündem'e konuşarak şunları söyledi “Bu beni ilk darp edişi değil, defalarca ölümün kıyısından döndüm. Bu kez yaşananlar kameraya yansıdığı için dikkat çekti. Ben orada keşke ölseydim ama çocuğum bunları görmeseydi. Çocuğuma bu görüntüleri kim unutturacak? Bir kişi bile çocuğumu oradan uzaklaştırmamış” dedi.

14 YAŞIMDA BANA VURDU, KAFAMDA YARIK OLUŞTU

14 yaşından beri saldırgan Yılmaz Akman ile birlikte olduklarını söyleyen genç kadın, “İlk 14 yaşımda bana vurdu ve kafamda yarık oluştu. Daha sonra şiddet devam etti. Ayrıldık ancak ben hamile kalınca barıştım. Ailesi baştan beni uyarmıştı aslında. Ben Annemi hiç görmedim. Ona dair hiçbir şey bilmiyorum. Beni halamlar ve babaannem büyüttü. Annesiz büyüdüğüm için ona tutundum. Yaşama kaynağım gibi bir şeydi. Çocuktum her defasında affediyordum. Babam 3 sene önce vefat ettikten sonra bana karşı şiddeti daha da arttı.

"BİRKAÇ GÜN ÖNCE AYRILMIŞTIK"

Çok fazla alkol kullanıyordu son zamanlarda. Birkaç gün önce ondan ayrılmıştık ve ben her yerden engellemiştim kendisini. Olayın yaşandığı gün çarşıya oğluma kıyafet almak için gitmiştim. Elimdeki poşette zaten çocuğun kıyafeti, şampuan vs. var. O akşamüzeri çocuğumla biraz gezmek ve alışveriş yapmak istemiştim. O gün beni farklı bir numaradan aradı ve parkta buluşmak istedi. Ben de gittim çocuk için. Daha sonra küfürler ederek bana saldırmaya başladı.

"GÜLENLER BİLE OLMUŞ"

‘Kurtarın’ diye bağırdım ama kimse yardım etmedi. Çocuğum yanındaydı ben onları yaşarken hadi bana müdahale etmiyorlar çocuğumu neden oradan uzaklaştırmadılar? Ben kendi canımı geçtim bari çocuğumu çekselerdi. O kadar kişi oturup izlemiş. Güleneler bile olmuş. Kafamdan çok fazla kan fışkırdı. Beyin kanamasından ölebilirdim.

'HAMİLEYİM, KANAMAM OLDU'

Hamileyim ve kanamam da oldu. Kafam şiş ve 3 tane zımba var şu an. O an benim için tarif edilemez. Benim yüzümde onun dayaklarından kaynaklanan bir sürü iz var. Kaşımı yardı, burnumu kırdı. Ben artık yüzümde yeni darbe olmasın diye çocuğun yanında yüzümü de korumaya çalıştım o an. Birlikteliğimiz boyunca uyguladığı şiddet nedeniyle suratımda o kadar iz bıraktı ki her yerimde dikiş ve yarık izi var. Babaannemin desteğiyle hayatta kalıyorum şu an.”

SUÇ DOSYASI KABARIK

Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Akhisar ilçemizde 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 16.55'te çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunan Şüpheli Y.A. isimli şahsın birlikte yaşadığı S.N.A. isimli kadın vatandaşımıza yönelik darp olayına saat 16.58'de motorize şahin ekibimiz tarafından müdahale edilmiştir. Bu esnada çevredeki vatandaşlar tarafından şüpheliye yönelik linç girişimi, takviye ekip sevk edilerek önlenmiştir. Gözaltına alınan şüpheli Y.A. adlı şahıs, sevk edildiği adli makamlarca 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü tutuklanmıştır. Olayda yaralanan S.N.A. adlı vatandaşımız sevk edildiği hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir. Ayrıca S.N.A. adlı vatandaşımız için ‘Koruma Kararı' alınmıştır.”

BÖLGE ESNAFI OLAY ANINI ANLATTI: KARŞIDAN BAKARAK KONUŞMAK KOLAY

Yaşanan olay nedeniyle çok üzüldüklerini söyleyen esnaflardan Emel Toplan, “Kadınla eşi karşıda beraberdiler çocuk vardı ellerinde. Ondan sonra ne olduysa aralarında kadın küfür etmeye başladı eşine. Küfür ederek bizim bu tarafa koşturmaya başladı. Bu sokağa girdi. Eşi arkasından koşturarak düşürdü yere. Düşürüp yumruklamaya tekmelemeye başladı. Biz de çok üzüldük bu konu hakkında. Çok hakaretler duydu arkadaşım. Arkadaşım engelli olduğu için bir şey yapamadı. Bizi de çok üzdü bu durum. Karşıdan bakarak konuşmak her zaman kolay oluyor” diye konuştu.