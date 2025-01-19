DEM’li belediyelerin işçi kıyımı engellendi

19 Ocak 2025 12:27 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 12:27

Diyarbakır'da DEM Partili Yenişehir ve Kayapınar belediyelerinin işçi kıyımına mahkeme 'dur' dedi.

Diyarbakır İdare Mahkemesi, DEM Partili Diyarbakır merkez Yenişehir ve Kayapınar belediyelerinde sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmemesi kararının yürütmesini durdurdu.

Mahkeme, belediye yönetimlerinin bu kararlarının hukuka aykırı olduğu ve telafisi mümkün olmayan zararlar doğurabileceğini ifade ederek yürütmenin durdurulması yönünde hüküm verdi.

KARAR MEMNUNİYETKLE KARŞILANDI

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı benzer şekilde mağdur edilen emekçiler için DEM Partili diğer belediyelerde de emsal teşkil etti. Yargının kararı, mağduriyet yaşayan çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.