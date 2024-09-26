Deniz manzaralı diye tuttuğu odaya gidince hayatının şokunu yaşadı

26 Eylül 2024 11:40 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 12:06

Tayland'a tatile giden 2 arkadaş deniz manzaralı bir otelde konaklamak için rezervasyon yaptırdı. Ödeme yaptıktan sonra odaya çıkan arkadaşlar manzara karşısında şoke oldu. Otel görevlisi ise sorulara sadece gülmekle yetindi.