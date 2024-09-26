Deniz manzaralı diye tuttuğu odaya gidince hayatının şokunu yaşadı
Tayland'a tatile giden 2 arkadaş deniz manzaralı bir otelde konaklamak için rezervasyon yaptırdı. Ödeme yaptıktan sonra odaya çıkan arkadaşlar manzara karşısında şoke oldu. Otel görevlisi ise sorulara sadece gülmekle yetindi.
Tayland'ın eşsiz doğasında güzel bir tatil yapmak isteyen 2 arkadaş uçak biletini otel rezervasyonu yaptı. Güzel bir tatil yapacaklarını düşünen ikili Tayland'a geldikten sonra hemen otele geçti.
DENİZ MANZARALI ODA AMA SADECE RESİMDE!
Deniz manzaralı lüks bir oda tuttuklarını düşünen 2 arkadaş gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Deniz manzarası yerine resimle karşılana ikili durumu hemen otel yetkililerine bildirdi.
İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Gelen görevli ise sorulara yanıt vermek yerine gülmekle yetindi. İlginç dolandırma anlarına ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.