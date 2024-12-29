Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal edildi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
29 Aralık 2024 10:08 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 10:30
Son dakika haberi: İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazılarının fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günler öncesinden uyardığı fırtınalı hava Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteriyor.
Son gelen bilgilere göre; İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinin bazıları iptal edildi.
İptal edilen seferler ve saatleri şu şekilde;
- Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.12.2024 11:15
- Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 29.12.2024 11:30
- Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 29.12.2024 14:50
- Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 29.12.2024 15:30
- Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 29.12.2024 15:30
- Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 29.12.2024 17:35
- Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı 01.01.2025 16:00
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com