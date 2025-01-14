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Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! İşte iptal edilen seferler

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ocak 2025 08:38 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 08:47
Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! İşte iptal edilen seferler

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz trafiğini olumsuz etkiledi. BUDO, bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Marmara​ Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO​, bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! İşte iptal edilen seferler - 1. Resim

Bursa​ Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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