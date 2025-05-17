Denizde bayram var! 29 noktada 19 Mayıs için ziyarete açılacak

19 Mayıs’ta denizden gelen bir bayram coşkusu yaşanacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki limanlarda savaş gemileri halkın ziyaretine açılıyor. Milli Savunma Bakanlığı, bu özel günde 29 geminin 29 farklı noktada kapılarını vatandaşlara açacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 savaş gemisinin, 29 farklı limanda halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, gemiler 19 Mayıs Pazar günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Ziyaret edilebilecek limanlar arasında İstanbul Dolmabahçe, İzmir, Antalya, Samsun, Mersin, Çanakkale, Kuşadası, Gazimağusa, Girne ve Gökçeada gibi birçok nokta yer alıyor.

Vatandaşlar, 19 Mayıs ruhunu denizle buluşturan bu özel etkinlikte gemileri yakından görme fırsatı bulacak.