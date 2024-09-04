Denizde boğularak ölen engelli adamın arkadaşı o anları anlattı: "Kafasını kaldırıp bana son kez baktı"

04 Eylül 2024 08:56 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:10

Bursa'nın Mudanya ilçesinde piknik yapmaya giden zihinsel engelli Tanju Aydın ve arkadaşı Serdar Akça bir süre sonra serinlemek için denize girdi. Oldukça dalgalı olan denizde Aydın yüzmeye çabalasa da başarılı olamadı. Dalgalara daha fazla direnemeyen Aydın, gözden kayboldu.

Arkadaşının gözden kaybolduğunu fark eden Akça büyük panik yaşadı. 10 dakika sonra Aydın'ın cansız bedeni kıyıya vurunca Akça adeta kahroldu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi de Aydın'ı geri döndüremedi. Serdar Akça'nın, yüzerken kullandığı olay sırasında kayıtta kalan aksiyon kamerası yaşananları kaydetti.

"TANJU AĞABEY KAFASINI KALDIRIP SON KEZ BANA BAKTI"

Tanju Aydın ile birlikte denize giden mesai arkadaşı Serdar Akça, “3 gün yıllık izne çıkmıştım. İş çıkışı plan yaptık motorla kendisini almaya gittim. Daha sonra arkadaşlarla buluşup kendisini almaya gittim. Güle eğlene yola çıktık. Sahile gider gitmez masamızı kurduk. Ve yüzmeye başladık. Biraz yüzdükten sonra tekrar sahile dönüp yemek yedik. Söz konusu videoda insanlar Tanju ağabeyin boğulduğunu sanıyor, ancak öyle bir şey yok. Videoda tamamen eğleniyoruz.

Biraz yüzdükten sonra sahilde kurduğumuz masada yemek yiyip dans ettik. Hava kararmadan önce, Tanju ağabey bana tekrardan denize girmek için ısrar etti. Arkadaşlarımız ve Tanju ağabey girdi, ben de o sırada paletlerimi hazırladım. Fazla yemek yemiştik, bunun etkisini denize girince hissettik. Eşyalarımı hazırladım, denize gireceğim sırada arkadaşlarım Tanju ağabeye ‘Açılma’ diye sesleniyorlardı.

Açıldığı yerden gelemediğini fark ettik. Panik yaptığını fark ettik. Ben de kurtarabilir miyim diye düşündüm. Hemen karaya gelip 112’yi aradım. Can simidi olsaydı, o riski göze alacaktım. Ama sahilde olan vatandaşlarda can simidi yoktu. Tanju ağabey kafasını kaldırıp son kez bana baktı. Orada bir cesaret geldi ama yapamayacağımı hissettiğim için geri döndüm. 5 dakika içerisinde evlerinden gören vatandaşlar koştu. Tanju ağabeyin cansız bedenini sahile çektik. 3 saat başında durdum. Elimden hiçbir şey gelmedi. Çok üzüldüm. Yüzmede bir problemi yoktu. Gelebilirdi aslında, ama gelemedi” şeklinde konuştu.

"TANJU AĞABEY BOĞULURKEN, BİZ ORADA ASLA KAMERA KAYDI ALMADIK"

Daha önce yapılan haberlerde görüntülerin boğulma anı olarak aktarılmasının doğru olmadığını belirten Akça, “Sahile gittiğimizde çekim yaptım. Fakat yemek yedikten sonra kamerayı bıraktım. Basına yansıyan görüntülerde hiçbir şekilde boğulma vakası yoktur. Tanju ağabey boğulurken, biz orada asla kamera kaydı almadık. O durumda alamazdım da zaten. Sağlık ekipleri geldi, kontrollerinin ardından ex dediler. 3 saat cenazenin başında bekledik. Daha sonrasında da ifademi aldılar” dedi.

"DAHA YENİ SOSYALLEŞMEYE BAŞLAMIŞTI"

Arkadaşı ile yaşadığı olayın kendisi derinden etkilediğini söyleyen Akça, “Ben yetiştirme yurdunda kaldım, annem, babam yok diyebilirim. Duygusal bir insan olamayabilirim ama insanların olmadığı her vakitte ağladım. Keşke böyle olmasaydı, daha yeni sosyalleşmeye başlamıştı, insanlara karışmıştı. Çok yüksek bir zihinsel engeli yoktu, zihinsel engelli bile demezsiniz. Çok iyi zamanlarında kaybettik kendisini” diye konuştu.

Tanju Aydın'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsisi tamamlanan Aydın'ın cenazesi arkadaşları tarafından alınarak Fethiye Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Fethiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.