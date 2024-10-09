Denize atlayınca boynu kırılmıştı! 24 yaşındaki Yunus Gürdal'dan acı haber
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 metre yükseklikten denize atlayan 24 yaşındaki Yunus Gürdal'ın boynu kırıldı. Hastaneye kaldırılan Gürdal, 32 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Antalya'da arkadaşlarıyla birlikte denize giden Yunus Gürdal, 3 metre yükseklikten suya atlarken boynunu kırdı. Gürdal'ın hareket etmediğini gören arkadaşları, hemen durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
32 GÜNDÜR VERDİĞİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç, 32 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemler sonrasında ailesine teslim edilen Gürdal'ın cenazesi, Isparta'nın Sütçüler ilçesine defnedilmek üzere götürüldü.
Sanayide esnaflık yaptığı öğrenilen Yunus Gürdal, 7 Eylül'de yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki mendirekten denize atlarken boynunu kırmış ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilmişti.