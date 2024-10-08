Köfteci Yusuf domuz eti iddiaları sonrası ilk kez konuştu!

08 Ekim 2024 23:37 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 00:35

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde yiyeceklerinde domuz eti tespit edilen işletme gündemdeki yerini koruyor. Köfte zinciri olduğu tahmin edilen marka için sosyal medyada isimler ortaya atılırken Köfteci Yusuf'tan açıklama geldi. Köfteci Yusuf'un avukatı konu hakkında ilk kez konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı​, geçtiğimiz günlerde sahtecilik ve hileli gıda ürünlerini içeren bir listeyi kamuoyuyla paylaşarak, Düzce​'deki bir yemek şirketinin ürünlerinde domuz eti bulunduğunu bildirdi. Sosyal medyada ünlü bir köfte zinciriyle ilgili iddialar tartışılmaya başlanırken bakanlığın denetimlerinde bu zincirin iki farklı şubesinde domuz etine rastlandı. Firmanın isminin açıklanmaması vatandaşların tepkisini çekerken sosyal medyada konuşulan Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama geldi.

KÖFTECİ YUSUF'TAN 'DOMUZ ETİ' İDDİLARI SONRASI AÇIKLAMA!

Gazete Pencere'den Leyla Aydoğan'a konuşan Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu, konu hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti. İddialara cevap verip vermeyeceği sorusuna da 'cevap vermeyeceğim' diyerek geçiştirdi.

SARIGÜL OLAYA EL ATTI: AÇIKLAYACAĞIM!

Sosyal medya hesabı X'ten video paylaşımı yapan Sarıgül, firmanın ismi açıklanmazsa kendisinin açıklayacağını duyurdu. Kendisine bazı bilgiler geldiğini belirten Sarıgül, "Müthiş bir bilgi kirliliği var. Vatandaşımıza domuz eti yediren firma kim? Bana gelen bilgiler var. Açıklanmazsa ben açıklayacağım" dedi.

MAHKEME KARARIYLA İSMİ GİZLENMİŞTİ!

Firmaların isimlerini normalde açık şekilde paylaşan bakanlık bu sefer ünlü köfte zincirinin ismini belirtmedi. İddialara göre ünlü marka mahkeme kararıyla adının açıklanmasını engelledi.