Köftesinde domuz eti çıkan işletme ortalığı karıştırdı! Mustafa Sarıgül 'açıklayacağım' dedi

08 Ekim 2024 19:50 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 19:52

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde yiyeceklerinde domuz eti tespit edilen işletme gündemdeki yerini koruyor. Köfte zinciri olduğu tahmin edilen marka için sosyal medyada marka isimleri ortaya atılırken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarıgül, firmanın isminin açıklanmaması durumunda markayı ifşa edeceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı​, geçtiğimiz günlerde sahtecilik ve hileli gıda ürünlerini içeren bir listeyi kamuoyuyla paylaşarak, Düzce​'deki bir yemek şirketinin ürünlerinde domuz eti bulunduğunu bildirdi. Sosyal medyada ünlü bir köfte zinciriyle ilgili iddialar tartışılmaya başlanırken bakanlığın denetimlerinde bu zincirin iki farklı şubesinde domuz etine rastlandı. Firmanın isminin açıklanmaması vatandaşların tepkisini çekti. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül​'den konu hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi.

DOMUZ ETİ SATAN FİRMA KİM?

Sosyal medya hesabı X'ten video paylaşımı yapan Sarıgül, firmanın ismi açıklanmazsa kendisinin açıklayacağını duyurdu. Kendisine bazı bilgiler geldiğini belirten Sarıgül, "Müthiş bir bilgi kirliliği var. Vatandaşımıza domuz eti yediren firma kim? Bana gelen bilgiler var. Açıklanmazsa ben açıklayacağım" dedi.

MAHKEME KARARIYLA İSMİ GİZLENMİŞTİ!

Firmaların isimlerini normalde açık şekilde paylaşan bakanlık bu sefer ünlü köfte zincirinin ismini belirtmedi. İddialara göre ünlü marka mahkeme kararıyla adının açıklanmasını engelledi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan tüketiciler duruma tepki gösterdi. Firmanın isminin açıklanması gerektiğini belirten kullanıcılar bazı markaların da ismini yazmaktan çekinmedi. İsmi en çok anılan firmadan ise henüz bir yalanlama yapılmadı.