Denizli-Antalya karayolunda sürücülerin zor anları: Kar yağışı, sis, buzlanma! Göz gözü görmüyor
Denizli-Antalya karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken çalışmalar sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından yurdun büyük kısmında kar yağışı başladı. Denizli - Antalya karayolunda etkisini göstermeye başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ecel terleri döktü. Buzlanma ve sis sürücülere zor anlar yaşatırken tır ve otobüs gibi büyük araçların geçişine izin verilmedi.
YOL KISA SÜRELİĞİNE KAPATILDI
Kısa süreli Antalya istikametine büyük araçlar ve kış lastiği bulunmayan araçların geçişine kapatılan yol bir süre sonra tekrar trafiğe açıldı. Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı görüldü. Karayolunda etkili olan yoğun siste sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Yer yer görüş mesafesi 5 metreye kadar düştüğü gözlemlendi. Karayolu üzerinde polis ekiplerinin de güvenlik tedbirleri aldığı görüldü.