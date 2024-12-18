Denizli depremi sonrası Serkan İçelli'den korkutan uyarı! 'Kaotik bir fay hattı' dedi, beklenen depremin büyüklüğü açıkladı

18 Aralık 2024 11:58 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 12:09

Gece saatlerinde Denizli'de meydana gelen 4.0 büyüklüğünde deprem vatandaşları tedirgin etti. Yaşanan sarsıntının ardından deprem uzmanı Serkan İçelli'den açıklama geldi. Denizli'nin kaotik bir fay hattı olduğunu söyleyen İçelli, uyarıda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gece saatlerinde Denizli​'de 4.0 büyüklüğünde deprem​ meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerden de hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Yaşanan sarsıntının ardından Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli'den açıklama geldi. Denizli'nin kaotik bir fay hattı olduğunu belirten uzman isim, uyarılarda bulundu.

"BU DEPREMLERE HAZIR OLMALIYIZ"

İçelli sosyal medyada yaptığı açıklamada "Denizli kaotik bir fay yapısına sahip. Ben Pamukkale fayı için 6,5 civarı ve Denizli fay zonu için 5,5/6,0 hazır olmamız kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

"7,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMAZ"

İçelli paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu depremin olduğu kırık zonu GGS Pamukkale fayı ilişkilidir. 1997 de M = 5,2 , 2003 yılında M= 5,4 ve 5,5 atım yapmıştır. Bu atımlar 1969 yılında gerçekleşen depremin tetiklemiş olduğu depremlerdir. GNSS verilerini analiz ettiğimde Bölgede KD/GB ve Batıya doğru bir açılma rejimi ile bu açılmayla beraber düşey hareket mevcut olduğunu görüyorum.

Bu kırıklar üzerinde 7,0 üzeri bir deformasyon mümkün olmamakla beraber fayların kinematik özelliklerini ele aldığımızda, Pamukkale fayı 6,0/6,5 ve yakın sismik kaynaklarda 5.0/6,0 arası deprem riski mevcuttur. Geçmiş olsun."