Denizli Kocabaş Cezaevinde zehirlenme! Çok sayıda mahkum ve memur hastaneye kaldırıldı

25 Temmuz 2024 10:20 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:40

Minibüste iki kadının 'para üstü' kavgası! "Öldürürüm seni"

Minibüste iki kadının 'para üstü' kavgası! "Öldürürüm seni"

Denizli Kocabaş Cezaevinde mahkum ve memurlar akşam yemeği sonrası karın ağrısı şikayetleri yaşadı. Kusma ve baş dönmesi gibi belirtiler artınca zehirlenme endişesiyle Denizli Kocabaş Cezaevine çok sayıda ambulans geldi.

DENİZLİ KOCABAŞ CEZAEVİNDE ZEHİRLENME!

Denizli Kocabaş Cezaevindeki mahkum ve memurların yemekten kaynaklı zehirlendiklerini tespit eden uzmanlar cezaevi içinde hafif belirtili olanları gözetim altına alırken ciddi zehirlenme yaşayanları ise apar topar devlet hastanesine sevk etti.

ZEHİRLENME NEDEN OLDU?

Honaz Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere sevk edilen mahkum ve memur yakınları da soluğu hastanelerde aldı.

Öğle ve akşam yemeklerinde makarna tavuk tüketen mahkum ve memurların bu besinlerden kaynaklı zehirlendikleri tespit edildi.

Gece geç saatlerde şiddetli karın ağrısı, ishal yaşayan mahkumların bazılarının durumu ciddi olduğu için hastaneye yatırıldı.

Bölgedeki Jandarma ekiplerinin kontrolünde gerçekleşen organizasyonda devlet hastaneleri gelen mahkum yakınları olay çıkardı.

Bazı aileler yakınlarından haber alamadıklarını iddia etti.

Bunun üzerine ise Jandarma ekipleri mahkumların yatırıldıkları yerlere göre aileleri yönlendirdi.

Toplamda 1600 kişinin zehirlendiği ortaya çıktı.

Mahkum ve memurların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.