Denizli'de acı olay! Lise müdürü evinde ölü bulundu

09 Eylül 2024 07:36 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 07:52

Denizli’nin Çivril ilçesinde görev yapan lise müdürü 48 yaşındaki Hasan Efe evinde ölü bulundu. İstirahat etmek için eve giden Efe'nin çalan telefonuna bakmaması üzerine gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar

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Denizli’de okulların açılmasına 1 gün kala lise müdüründen acı haber geldi. Çivril'de görev yapan lise müdürü 48 yaşındaki Hasan Efe istirahat etmek üzere evine gitti. O esnada oğlu babasının çalan telefonuna bakmaması üzerine yanına gidince babasının hareketsiz yattığını gördü ve hemen akrabalarını haber verdi.

LİSE MÜDÜRÜNDEN ACI HABER

Eve gelen Efe ailesinin yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Hasan Efe’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hasan Efe’nin cenazesi, 8 Eylül Pazar günü Irgıllı Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi. Lise müdürünün ölümü ailesi, yakınları ve öğrencilerini hüzne boğdu.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Aynı zamanda Hasan Efe’nin evli ve iki çocuk babası olduğu belirlendi.