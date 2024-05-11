Denizli'de ambulansın içinde oksijen tüpü parladı: Yaralılar var
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 May 2024 02:15 - Güncelleme : 11 May 2024 02:22
Denizli'de içinde görevli personelin bulunduğu ambulansta oksijen tüpünün parlamasıyla yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ambulansın içinde oksijen tüpü parladı. Çıkan yangınla içinde bulanan görevliler yaralı halde hastaneye götürüldü.
Hastane Caddesi'ndeki 112 Acil İstasyonu'nda park halindeki 20 PV 112 plakalı ambulansta oksijen tüpünün değişimi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle parlama meydana geldi.
Bu sırada ambulansta bulunan acil tıp teknisyenleri Hasan Eryeğen (42) ile Dilek Buruk (40) yaralandı.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı iki sağlık görevlisi bölgeye sevk edilen başka ambulansla Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
İtfaiye ekipleri ambulansın içindeki küçük çaplı yangını söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı