Denizli’de arı sokan vatandaş öldü!

02 Kasım 2024 20:05 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 20:06

Denizli'de 48 yaşındaki kişi arı sokması sonucu öldü. Evli ve 2 çocuk babası olan vatandaşın cenazesi, son yolculuğunun ardından mahalle mezarlığına defnedildi…

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Denizli'nin Çivril ilçesinde arı sokması nedeniyle hastaneye kaldırılan Çetin Perşan hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçede Cabar Mahallesi'ndeki bahçelerinde 3 gün önce çalışmaya giden 48 yaşındaki Çetin Perşan'ı arı soktu.

3 GÜN SONRA ACI HABER

Arı sokması ile yüzü şişen Perşan nefes almakta zorlandı. Arının sokması sonucu yüzü şişen Perşan, durumu babasını söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi. Perşan, 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Perşan'ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.