Denizli'de dehşete düşüren olay: Çobanı öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı

29 Ağustos 2024 11:59 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:22

Denizli'de meydana gelen korkunç cinayette 75 yaşındaki Mehmet Ali Aslan, tartışma yaşadığı komşusuna av tüfeğiyle kurşun yağdırmış kavgayı ayırmaya çalışan çobanı öldürmüştü. İki komşu arasında cinayete dönüşen olayın detayları ortaya çıktı.

İKİ KOMŞU ARASINDA 9 AY ÖNCE HUSUMET BAŞLADI

Mehmet Ali Aslan‘ın, yaklaşık 9 ay önce motosikleti yandı. Bu olayı komşusu Ersan Memiş’in yaktığından şüphelenmesi üzerine iki komşu arasında husumet doğdu. Mehmet Ali Aslan’ın komşularının kendi evinin önünden geçen yolu kullanmaması için yola içerisinde çivi olan kum döktüğü iddia edildi. Olay günü Ersan Memiş’in yola serilen kumu traktörüyle dağıtması üzerine duruma öfkelenen Mehmet Ali Aslan, elindeki tüfekle yola çıkıp tartıştığı ve elindeki sopayla üzerine doğru gelen bulunan Ersan Memiş’e elindeki av tüfeğiyle 2 el ateş etti.

Silah seslerini duyan Ersan Memiş’in ailesi ve çalışanları olay yerine geldi. Bu sırada Ersan Memiş’in aile yakınları Mehmet Ali Aslan’ın elindeki tüfeği almaya çalışırken, kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmalar ailenin yanında çoban olarak çalışan Hikmet Duman’ın karnına isabet etti.

MUHTAR YAŞANANLARI ANLATTI

Yaşananların husumetten kaynaklandığını belirten Tekkeköy Mahallesi Muhtarı Hasan Şen, “Aralarında daha önceden gelen bir husumet vardı. Mehmet Ali Aslan’a ait motosikletin Ersan Memiş tarafından yakıldığı iddiasıyla aralarında husumet vardı. Ersan Memiş’in Mehmet Ali Aslan’a ait motosikleti bilerek yaktığı gibi söylentiler olmuştu. Yaklaşık 9 aydır aralarında husumet vardı. Yaşanan tatsız olayın başlangıcı ise Mehmet Ali Aslan’ın evinin önündeki yola kum sermesiyle başlıyor. Kumun içerisinde çivi olduğu söylentileri var. Ersan Memiş ise traktörle bu kumu dağıtıyor. Mehmet Ali Aslan duruma öfkelenerek dışarıya tüfekle çıkıyor. Yanına gelen Ersan Memiş’e ateş ediyor. Sonrasında yaşanan arbedede Hikmet Duman vuruluyor” dedi.

DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY KAMERADA

Olay ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise elinde tüfekle bekleyen Mehmet Ali Aslan’a doğru Ersan Memiş’in geldiği ve Mehmet Ali Aslan’ın peş peşe iki el ateş ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise olay yerine gelen Ersan Memiş’in yakınları Mehmet Ali Aslan’ın elindeki tüfeği almaya çalıştıkları sırada hikmet Duman’ın vurulması yer aldı.