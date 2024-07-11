Denizli'de dehşete düşüren olay! Kocasını demir sopayla öldürdü

11 Temmuz 2024 11:15 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 11:25

Denizli'nin Güney ilçesinde akşam saatlerinden yaşanan olayda; 2'si kız 3 çocukları bulunan 44 yaşındaki Murat Kutludağ ile 42 yaşındaki eşi Ayşe Kutludağ arasında tartışma çıktı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEDİ, BIÇAKLA YARALANDI

Karı koca arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen üniversite öğrencisi olan evin en büyük çocuğu 22 yaşındaki Zafer Kutludağ, kolundan bıçakla hafif şekilde yaralandı.

OĞLUNU YARALANDIĞINI GÖREN ANNE ÇILGINA DÖNDÜ

Oğlunun yaralandığını gören anne, öfkeye kapılarak eline geçirdiği demir sopayla kocasının başına vurdu. Kanlar içinde kalan Murat Kutludağ olay yerinde hayatını kaybederken, kocasının ölümüne neden olan kadın ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OĞLUYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden kocanın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Olayın ardından anne Ayşe Kutludağ ve oğlu Zafer Kutludağ jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Anne ve oğlunun ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.