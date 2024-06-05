Denizli ve Balıkesir'de ekmeğe zam!

05 Haziran 2024 17:08 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 17:10

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Denizli'de ekmeğin perakende satış fiyatı bir kez daha yukarı yönlü olarak güncellenecek. 8 Temmuz 2023'te 7 TL'ye çıkarılan 200 gramlık ekmeğin fiyatı 12 Ocak 2024 tarihi itibariyle Denizli genelinde 8 TL'ye yükseltilmişti.

YARINDAN İTİBAREN ZAMLI SATIŞ BAŞLIYOR

Yaklaşık 6 aylık süreç içeresinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmayan 200 gram ekmeğin fiyatının zamlanacağı tartışmaları Mayıs ayı içerisinde kamuoyuna yansımıştı. Ekmeğe zam haberi ilk olarak İstanbul'dan gelmişti.

Edinilen bilgiye göre benzer fiyat ayarlaması Denizli'de de gerçekleşiyor. Buna göre yarından itibaren 210 gramlık ekmeğin fiyatının 10 TL'ye çıkarılacağı ifade edildi.

Yapılan bu düzenlemeyle birlikte ekmeğe yüzde 25'lik bir zam yapılmış olacak.

BALIKESİR'DE EKMEĞE ZAM

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş, artan girdi maliyetleri dolayısıyla Balıkesirli fırıncıların 200 gram ekmeği 10 TL yapması üzerine, 300 gram somun ekmeğin fiyatını 6 Haziran Çarşamba gününden itibaren 10 TL olarak güncelleyecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş, 44 yıldır “Mayasında Sağlık Var” sloganıyla Balıkesirlileri sağlıklı ve kaliteli ekmekle buluşturmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında kaliteyi vatandaşlara her zaman en uygun fiyatla buluşturan Fırıntaş; 8 TL olarak satışta olan 300 gram somun ekmeğin fiyatını, 6 Haziran Perşembe gününden itibaren 10 TL olarak güncelleyecek. Girdi maliyetlerinin artması sonucunda Balıkesir’deki fırıncıların 200 gram ekmeği 10 TL yapması dolayısıyla Fırıntaş’ta 300 gram somun ekmeğin fiyatını 10 TL olarak güncelledi.