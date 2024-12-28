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Denizli'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Aralık 2024 18:03 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 18:08

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil karşıdan gelen araçla çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Denizli’nin Buldan​ ilçesinde kontrol çıkıp karşı şeride geçen otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Kaza​ saat 16.30 sıralarında Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Denizli'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

PERTE ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre; Buldan’dan Denizli​ istikametine seyir halinde olan otomobil, Denizli - Manisa karayolu Yenicekent Mahallesi kavşağına yaklaştığında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen otomobille çarpışan araç metal yığınına dönerken, Manisa istikametine giden araç da yoldan çıkarak yolun sağındaki tarlaya uçtu.

Denizli'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var! - 2. Resim

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır olmak üzere 4 kişi de yaralandı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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