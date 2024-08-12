Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Denizli'de feci kaza! Otomobil tabelaya ok gibi saplandı, sürücü öldü

Denizli'de feci kaza! Otomobil tabelaya ok gibi saplandı, sürücü öldü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ağustos 2024 07:18 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 07:45
Denizli&#039;de feci kaza! Otomobil tabelaya ok gibi saplandı, sürücü öldü

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yön tabelası direğine çarptı. Süratle çarptığı değerlendirilen otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde kaza meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Hüseyin Öksüzoğlu (56), otomobiliyle seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yol ile ana yol ayrımındaki yön tabelası direğine çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Öksüzoğlu'na ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Denizli'de feci kaza! Otomobil tabelaya ok gibi saplandı, sürücü öldü - 1. Resim

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Öksüzoğlu'nun cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden Öksüzoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler araca ait herhangi bir fren izi olmadığını belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de feci kaza! Otomobil tabelaya ok gibi saplandı, sürücü öldü - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...