Denizli'de gece saatlerinde deprem! AFAD'tan ilk veriler geldi

20 Ağustos 2024 02:05 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 02:37

Türkiye'de artçı depremler sürüyor. Bu sefer Denizli sallandı.

AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Çal ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Saat 01.54 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 7.76 kilometre olarak açıklandı.

BAZI İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem başta Çal ve komşu ilçeleri olmak üzere Denizli geneli ve bölgedeki bazı illerde hissedildi. Depremde şuana kadar her hangi bir can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

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