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Denizli'de güvenlik görevlilerinden terör gazisine saldırı! Sosyal medyada infiale neden oldu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ağustos 2024 09:18 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:25

Denizli'den gelen görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Bir hastanede görev yapan iki güvenlik görevlisinin terör gazisine yönelik uyguladığı şiddet görenleri hayrete düşürdü.

Denizli'den gelen görüntüler infiale neden oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2017 yılında icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı esnasında El-Bab'da düzenlenen operasyonda yaralanarak gazi olan Denizlili S.G.'nin eşinin dedesi, rahatsızlığı nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat oldu.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden hastanın yakınları gece refakatçi değişimi yapmak istedikleri sırada güvenlikçilerle aralarında tartışma yaşandı.

Denizli'de güvenlik görevlilerinden terör gazisine saldırı! Sosyal medyada infiale neden oldu - 1. Resim

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GAZİYE SALDIRDI

Durumun haber verilmesi üzerine hastaneye gelen gazi S.G. de güvenlik görevlileriyle tartıştı.

Tartışma sırasında iki güvenlik görevlisi S.G.'nin boğazına yapışarak yere yıktı.

Denizli'de güvenlik görevlilerinden terör gazisine saldırı! Sosyal medyada infiale neden oldu - 2. Resim

Güvenlikçilerle gazi arasında yaşanan arbede, hastanede görevli polis memurunun araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

Olayın tarafları birbirinden şikayetçi oldu.

Denizli'de güvenlik görevlilerinden terör gazisine saldırı! Sosyal medyada infiale neden oldu - 3. Resim

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Terör gazisi S.G.'nin eşi ve çocuğunun gözü önünde maruz kaldığı şiddet olayıyla ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntüsü büyük tepki topladı.

Başta gaziler olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden birçok kişi, yaşanan çirkin saldırıyı kınadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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