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Denizli'de mide bulandıran olay! Engelli kız çocuğuna 7 kişiden cinsel istismar

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Eylül 2024 12:01 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 12:13
Denizli&#039;de mide bulandıran olay! Engelli kız çocuğuna 7 kişiden cinsel istismar

Denizli'de mide bulandıran bir istismar olayı yaşandı. İddiaya göre 7 kişi, bir düğünden evine dönen 16 yaşındaki engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, adliye önünde toplanan kalabalık cezaevine sevk edilen şüphelilere tepki gösterdi. İşte iğrenç olayın detayları...

Denizli​'nin Sarayköy ilçesinde geçtiğimiz pazar günü akşamı meydana gelen olayda; bir düğünden evine dönen 16 yaşındaki engelli genç kız, bir grubun cinsel istismarına maruz kaldığını iddia etti. 16 yaşındaki engelli kız çocuğu, durumu ailesine anlattı.

2'Sİ YABANCU UYRUKLU 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kızlarının anlattıklarından sonra aile soluğu karakolda aldı. Ailenin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; olayın meydana geldiği bölgede güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüphelileri tespit etti. Kimlik tespitleri yapılan 2'si yabancı uyruklu 9 şüpheli​, adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Amirliği'nde sorguları tamamlanan 9 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Sarayköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin gece geç saatlere kadar süren sorguları sırasında, il merkezinden takviye olarak gelen çevik kuvvet ekipleri adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Denizli'de kan donduran olay! Engelli kıza istismarda bulundular: 7 kişi tutuklandı - 1. Resim

OLAYI DUYAN ADLİYENİN ÖNÜNE GELDİ

Cinsel istismar​ suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Olayı duyan vatandaşlar adliye önünde toplanarak cezaevine gönderilen şüphelilere tepki gösterdi. Cinsel istismar iddiasına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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