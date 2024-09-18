Denizli'de mide bulandıran olay! Engelli kız çocuğuna 7 kişiden cinsel istismar

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

18 Eylül 2024 12:01 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 12:13

Denizli'de mide bulandıran bir istismar olayı yaşandı. İddiaya göre 7 kişi, bir düğünden evine dönen 16 yaşındaki engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, adliye önünde toplanan kalabalık cezaevine sevk edilen şüphelilere tepki gösterdi. İşte iğrenç olayın detayları...