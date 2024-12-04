Denizli'de komşu vahşeti! Av tüfeğiyle öldürdü! Sonra ise kendini vurdu

04 Aralık 2024 12:55 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 13:05

Denizli'nin Çameli ilçesinde aralarında geçmişe dayanan husumet bulunan iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce taraflardan biri diğerini av tüfeğiyle vurdu. Kavgada ağır yaralanan Necati Gözen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken katil komşu da aynı tüfekle kendini vurdu.

Korkunç olay Denizli​'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aralarında seneler öncesine dayanan husumet bulunan 74 yaşındaki Veli Say ile bahçe komşusu 51 yaşındaki Necati Gözen dün öğle saatlerinde karşı karşıya geldi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede tehdit ve hakaretlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Necati Gönen, kavgaya dönen tartışmanın ardından evine dönen Veli Say'ı takip ederek evinin önüne kadar geldi.

KOMŞUSUNU AV TÜFEĞİYLE VURDU

Birisi evin içerisinden diğeri ise dışarıdan sözlü tartışmaya devam eden tarla komşularından Veli Say, evinin penceresinden Necati Gönen'e av tüfeğiyle ateş ederek göğsünden vurdu. Silah sesini duran köylülerin haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Silahlı kavgada ağır yaralanan Gözen, sağlık ekibi tarafından yapılan ilk tedavinin ardından ambulansla Çameli Devlet Hastanesinde sevk edildi. Gönen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

JANDARMAYA KAPIYI AÇMADI

Tarla komşusunun katili olan Veli Say, olayın ardından kendini evinin içerisine kilitledi. Jandarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan yaşlı çiftçi, ekiplere kapıyı açmadı. Aynı silahla göğsüne ateş eden Veli Say, olay yerinde hayatını kaybetti.

Silahlı kavgada hayatını kaybeden Veli Say ve Necati Gözen'in cenazeleri, otopsi işlemleri için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Necati Gözen'in cenazesi Taşlıca Mahallesi'nde toprağa verilirken, Veli Say'ın cenazesini ise ileri saatlerde defin edileceği bildirildi. Güvenlik güçleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için kırsal mahallede önlem alırken, olayda hayatını kaybeden Necati Gözen'in geçtiğimiz Eylül ayında oğluna nişan yaptığı; Veli Say'ın ise tüm ailesinden ayrı olarak tek başına öğrenildi.