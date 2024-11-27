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Denizli'de korkunç olay! 3 aydır her yerde aranan kadının kemikleri bulundu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Kasım 2024 14:40 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 14:55
Denizli&#039;de korkunç olay! 3 aydır her yerde aranan kadının kemikleri bulundu

Denizli'de 109 önce kaybolan Alzheimer hastası 75 yaşındaki kadının kemikleri bulundu. Yapılan otopsi işleminin ardından yaşlı kadının cenazesi toprağa verildi.

Denizli​'de 2 Temmuz'dan beri kayıp​ olarak aranan 75 yaşındaki Nazife Demir ile ilgili kahreden haber geldi. 109 gündür aranan yaşlı kadını arama çalışmaları devam ederken Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet​ Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yeni bulgular elde etti. 

KEMİKLER BULUNDU 

Demir'in son görüldüğü ve muhtemel gidebileceği güzergahlarda yapılan arama çalışmaları sırasında 18 Ekim'de boş arazide insan kemiklerine ulaşıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin topladığı kemik parçaları incelenmek üzere Krimal Daire Başkanlığına gönderildi.Denizli'de korkunç olay! 3 aydır her yerde aranan kadının kemikleri bulundu - 1. Resim

KEMİKLERİN KAYIP KADINA AİT OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Aile üyelerinden alınan kan ve DNA örnekleri, İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarında bulunan kemik parçaları ile karşılaştırıldı. Yapılan incelemeler neticesinde bulunan kemik parçalarının 109 gün kayıp olarak aranan Demir'e ait olduğu kesinleşti. Otopsi işlemlerinin ardından yaşlı kadının cenazesinin yarın öğle namazını müteakip memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Arızlı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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