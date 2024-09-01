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Denizli’de küçük Aziz Emir’in hayali sünnetinde gerçekleşti!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Eylül 2024 18:01 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 18:02
Denizli’de küçük Aziz Emir’in hayali sünnetinde gerçekleşti!

Denizli'de çiftçi ailenin sünnet aracı traktör oldu. 8 yaşındaki Aziz Emir Çiftçi’nin traktör hayali sünnetinde gerçek oldu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde, çiftçilik yapan aile araç olarak traktörü tercih etti. Alacaoğlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Kenan-Hanife Çiftçi, oğulları 8 yaşındaki Aziz Emir Çiftçi için sünnet düğünü düzenledi.

Denizli’de küçük Aziz Emir’in hayali sünnetinde gerçekleşti! - 1. Resim

İSMİYLE DONATILDI

Talat Tarakçı Parkı'nda gerçekleşen etkinlik öncesinde sünnet aracı olarak tercih edilen traktör, tül ve balonlarla süslendi. Çocuğunun isminin de yazıldığı traktör merasim için hazır hale getirildi.

Denizli’de küçük Aziz Emir’in hayali sünnetinde gerçekleşti! - 2. Resim

“ÇOK SEVİYOR”

Baba Kenan Çiftçi, "Oğlum çok istediği için traktörü sünnet arabası yaptık. Zaten mesleğimiz de çiftçilik, oğlum da benimle birlikte traktör kullanmayı çok seviyor. Soyadımızda Çiftçi, çiftçiliği sürdürüyoruz, mutluyuz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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