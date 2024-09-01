Denizli’de küçük Aziz Emir’in hayali sünnetinde gerçekleşti!

01 Eylül 2024 18:01 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 18:02

Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde, çiftçilik yapan aile araç olarak traktörü tercih etti. Alacaoğlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Kenan-Hanife Çiftçi, oğulları 8 yaşındaki Aziz Emir Çiftçi için sünnet düğünü düzenledi.

İSMİYLE DONATILDI

Talat Tarakçı Parkı'nda gerçekleşen etkinlik öncesinde sünnet aracı olarak tercih edilen traktör, tül ve balonlarla süslendi. Çocuğunun isminin de yazıldığı traktör merasim için hazır hale getirildi.

“ÇOK SEVİYOR”

Baba Kenan Çiftçi, "Oğlum çok istediği için traktörü sünnet arabası yaptık. Zaten mesleğimiz de çiftçilik, oğlum da benimle birlikte traktör kullanmayı çok seviyor. Soyadımızda Çiftçi, çiftçiliği sürdürüyoruz, mutluyuz." dedi.