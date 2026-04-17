Denizli'de Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin sosyal medya hesaplarından halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan şüphelilerin peşine düşüldü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Denizli'de okul saldırısıyla ilgili paylaşım yapan 2 şüpheli gözaltında Denizli Valiliği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına benzer olayların kentte yaşanacağı yönünde yanıltıcı paylaşımlar yapan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik menfur saldırılara benzer olayların Denizli'de yaşanacağı yönünde asılsız paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Bu paylaşımlarla vatandaşların korku ve paniğe sevk edilmesi amaçlandığı belirtildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıstan biri 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', diğeri ise 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından şüpheli durumunda. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Denizli'deki tüm okullarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı ve vatandaşların yalnızca resmi kurumların açıklamalarına itibar etmeleri istendi.

DENİZLİ'DE OKUL SALDIRISI TEHDİDİ

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, okullara yönelik gerçekleştirilen menfur saldırılara benzer olayların kentte yaşanacağı yönünde, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşların korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan asılsız paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

"Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs, 'suçu ve suçluyu övme' suçu kapsamında da 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüzce tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmıştır."

Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "İlimiz genelinde tüm okullarımızda gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, vatandaşlarımızın yalnızca resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.