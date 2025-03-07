Denizli’de orman sahasında maden mi aranacak! İddialara açıklama geldi

"Denizli'de ormanlık alan sahasında maden arama çalışmaları başlayacak" iddialaro sosyal medyayı karıştırdı. Anadolu Ajansı Teyit Hattı konuya açıklık getirdi. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nün internet sayfası ve X (eski adıyla Twitter) hesabı kontrol edildi. Yapılan incelemede, maden arama çalışmalarının yürütüleceği alanlarla ilgili bir kamuoyu duyurusu yayımlandığı görüldü.

ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada, bir firmanın madeni numune alma talebinde bulunduğu ancak bu talebin uygun görülmediği için Orman Bölge Müdürlüğünce reddedildiği ve söz konusu ormanlık alanda maden arama izni verilmediği belirtildi.

NUMUNE ALINACAK

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde; "Denizli ili Merkezefendi İlçesi Künarlar mahallesi sınırlarında maden arama ruhsatına istinaden bir firma tarafından kazı gerektirmeyen el karotu ile kuvars madeni numune alma talebinde bulunulmuştur. Denizli ili Merkezefendi ilçesi Şirinköy ve Künarlar mahallesi sınırlarındaki bahsi geçen orman alanı Mahalli Çevre Kurulu Başkanlığının almış olduğu karar gereği Denizli ili su havzasında kaldığından her türlü madencilik faaliyetine kapalıdır. Bu sebeple talep uygun görülmemiş olup Orman Bölge Müdürlüğümüzce söz konusu ormanlık alanda herhangi bir madencilik izni verilmemiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."