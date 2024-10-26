Denizli’de orman yangını: Ekipler seferber oldu!

26 Ekim 2024 22:00 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 22:01

Denizli'de iki gün önce başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla helikopterler de çalışmalara destek verdi. Akşam saatleri itibariyle yangın henüz kontrol altına alınmadı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları devam ediyor...

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Denizli​'nin Merkezefendi​ ilçesinde, önceki gün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda perşembe günü başlayan yangına müdahale gece de sürdü.

"YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN DEĞİL"

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada yangına ilk müdahalenin perşembe günü saat 15.01'de yapıldığı belirtilerek, "Yangın bölgesinin sarp ve kayalık olması ve yol olmamasından dolayı yangın mahalline arazöz ve itfaiye araçlarıyla ulaşılamamaktadır. Yangın bölgesine yaya olarak ulaşan toplam 524 personel ve orman gönüllüsü ile karadan ve havadan müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

EKİPLER MÜCADELE EDİYOR

Söndürme çalışmalarında 6 helikopterin de görev aldığı aktarılarak, AFAD, UMKE ve sağlık görevlilerinin tedbir amaçlı bölgeye yakın bir alanda konuşlandığı, yangın bölgesinin yerleşim yerlerine yakın olmadığı kaydedildi.

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