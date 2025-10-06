Denizli'de sabah dehşete düşüren olay! Seyir halindeki araca kanlı pusu

Sabah saat 09.45 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Çakmek Mahallesi’nde meydana gelen korkunç olayda, seyir halinde olan bir otomobile yaklaşan hafif ticari araçtaki bir şahıs silahlı saldırıda bulundu.

İNFAZ GİRİŞİMİNDE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gerçekleşen saldırı sonucu otomobilde bulunan bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri aracını bırakarak kaçak firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.