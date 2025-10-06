Denizli'de sabah dehşete düşüren olay! Seyir halindeki araca kanlı pusu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sabah saat 09.45 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Çakmek Mahallesi’nde meydana gelen korkunç olayda, seyir halinde olan bir otomobile yaklaşan hafif ticari araçtaki bir şahıs silahlı saldırıda bulundu.
Gerçekleşen saldırı sonucu otomobilde bulunan bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri aracını bırakarak kaçak firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.