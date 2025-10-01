AK Partili Güler açıkladı! Özel çalışma başlatıldı: Yeni infaz paketi yolda

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve özellikle Çanakkale Alan Başkanlığının uygulamaya yönelik bazı talepleri olduğunu anlatan Güler, buna ilişkin 14-15 maddelik kanun teklifinin tamamlandığını ve gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Adalet Bakanlığı ile TBMM Adalet Komisyonu'nun 11. Yargı Paketi üzerinde çalıştığını kaydeden Güler, "Teklifimizde özellikle küçük yaşta suça sürüklenen çocuklarla ilgili olmak üzere bazı kanuni düzenlemeleri gündeme getirmeyi arzu ediyoruz. Büyük ihtimalle bu hafta veya önümüzdeki hafta tamamlanmak suretiyle 11. Yargı Paketimiz Meclis Başkanlığımıza sunulacak." ifadelerini kullandı.

Güler, 11. Yargı Paketi'nde İnfaz Kanunu'nda değişiklik içeren bir düzenlemenin olmadığını açıklayarak, şunları kaydetti:

"11. Yargı Paketi, daha özelde bazı ceza maddelerindeki düzenlemeleri içeriyor. Genel Kurul tatile girmeden önce bazı maddeleri 10. Yargı Paketi'nden çıkarmıştık, onları tekrar gündeme alacağız. Özellikle bilişim suçları ve buna yönelik olarak Anayasa Mahkememizin iptal ettiği bazı düzenlemeler vardı. Onların da içinde yer aldığı, suça sürüklenen çocuklarımıza yönelik, özellikle çeteler, suç örgütleri için bu konularda daha caydırıcı cezaların oluşturulması için bir çalışmaydı."

"İnfaz paketi"ni ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele almakta fayda olduğuna işaret eden Güler, "Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız." şeklinde konuştu.

'SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR'

AK Parti Grup Başkanı Güler, suça karışan çocuklara ilişkin yapılacak düzenlemeye değinerek, "Bizim halihazırdaki yasalarımızın limitlerine baktığımızda ciddi manada yüksek olduğunu görüyoruz. Belki bunlara kamuoyu beklentisini de izleyerek bakmak lazım. Ama özellikle bunu kullanarak suç işleyen örgüt mensuplarına yönelik daha caydırıcı, cezayı artırma noktasında bir durum var. Bunun sadece ceza artırma değil, suça sürüklenen ortamı da bu mahiyette izleyerek ona göre belli tedbirlerin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan ortam konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ciddi tedbirleri ve çalışmaları olduğunu anlatan Güler, "Amacımız, bunlar da devreye alınarak en üst seviyede bu problemi çözme noktasında caydırıcı, etkin tedbirler geliştirmek. Her ceza için söylemiyoruz ama özellikle adam öldürme eyleminin belki cezalandırma noktasında daha etkili bir ceza sınırı olabilir mi, bu da tartışılıyor. Gündemimizde konuşuluyor bu konular. Ceza hukukçularımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın uzmanları, milletvekili arkadaşlarımızla beraber bu konularda çalışıyorlar. Eğer orada bir ihtiyaç doğarsa bunu da gerçekleştireceğiz." bilgisini paylaştı.

'SİLAH BIRAKMA SÜRECİ MUTLAKA TAMAMLANMALI'

Güler, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplumun geniş kesimlerini dinlediğine işaret ederek, "Bu dinlemeler sonucunda ortaya bir rapor, beklenti ve öneriler de çıkacak. Komisyon'un kendi takdirinde. Takip ettiğimiz süreç içerisinde belli bakanlıklarımız, yine toplumun belli kesimlerinden olan kişileri de dinlemek suretiyle dinleme sefahati tamamlanıp, bundan sonraki süreç kendi kararları noktasında belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

Bu sürecin en önemli konusunun, terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması, bu varlığın tespiti ve silah bırakmanın kalıcı hale gelmesi olduğunu söyleyen Güler, "Silah bırakma süreci mutlaka tamamlanmak zorundadır." dedi.

PKK'ya yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına işaret eden Güler, silah bırakmanın kalıcı hale gelmesi ve bundan sonra Türkiye'de herhangi bir şekilde silahın, şiddetin asla konuşulmayacağı bir ortamın hazırlanması gerektiğini vurguladı.