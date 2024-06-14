Denizli'de üç ayrı noktada orman yangını

14 Haziran 2024 14:34 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 14:34

Denizli’de Muğla il sınırında başlayıp Kale ilçesine sıçrayan orman yangının ardından yıldırım düşmesi sonucu Babadağ'da ve sonrasında ise Çal ilçelerinde olmak üzere iki orman yangını daha başladı.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÇAL İLÇESİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Denizli’nin Çal ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve 2 saatlik yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.