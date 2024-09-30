Denizli’de uyuşturucu tacirlerine baskın: 23 gözaltı
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 23 gözaltının olduğu belirtildi. Şüpheliler için adli işlemler başlatıldı.
Türkiye’nin birçok ilinde polis ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarına yenisini ekliyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürdürülüyor.
Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda toplamda 8 gram metamfetamin, 132 gram kubar esrar, 10 gram skunk maddesi, 18 adet uyuşturucu hap, 2 kullanımlık kannabinoid maddesi, 29 kök kenevir ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirdi.
ADLİ İŞLEMLER BAŞLADI
Ekipler tarafından yapılan operasyonda ise 23 şüpheli yakalanmıştır. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve aparatların muhafaza altına alındığı belirtilirken, yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.