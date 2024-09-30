Denizli’de uyuşturucu tacirlerine baskın: 23 gözaltı

30 Eylül 2024 17:15 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:15

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 23 gözaltının olduğu belirtildi. Şüpheliler için adli işlemler başlatıldı.

Türkiye’nin birçok ilinde polis ekipleri kaçakçılık​ ve uyuşturucu operasyonlarına yenisini ekliyor. Denizli​ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma​ Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda toplamda 8 gram metamfetamin, 132 gram kubar esrar, 10 gram skunk maddesi, 18 adet uyuşturucu hap, 2 kullanımlık kannabinoid maddesi, 29 kök kenevir ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirdi.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLADI

Ekipler tarafından yapılan operasyonda ise 23 şüpheli yakalanmıştır. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve aparatların muhafaza altına alındığı belirtilirken, yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.