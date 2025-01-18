Denizli'deki korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Her şeyi tek tek planlamış!

18 Ocak 2025 09:51 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 09:52

Denizli'de meydana gelen korkunç cinayet ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2016 yılında babasını ayağından vurup, annesini darp eden yaşlı adamı öldürmek için 8 yıl plan yapan genç, Hasan Öztürk'ü uyuduğu sandalyede vurmuştu. Zanlının cinayetin ardından tüfeğe ait fişekleri de yanına aldığı ve evindeki sobada yakarak imha etmeye çalıştığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Yaşlı adamı uyurken öldürmüştü! Korkunç cinayet için 8 yıl plan yaptı! Şoke eden detaylar...

Yaşlı adamı uyurken öldürmüştü! Korkunç cinayet için 8 yıl plan yaptı! Şoke eden detaylar...

Korkunç cinayet​ Denizli​'nin Pamukkale​ ilçesinde yaşandı. 63 yaşındaki Hasan Öztürk pencereden açılan ateş sonucu sol eli ve yüzünden vurularak hayatını kaybettiği belirlenmişti. Cinayetin ardından soruşturma başlatan ekipler 18 kameraya ait 180 saatlik görüntüyü incelemesi sonucu görüntülerde yalnızca 3 saniye görünen 24 yaşındaki Veli Tugay S.'den, şüphelendi. Veli Tugay S.'nin ikametine yapılan operasyonda gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda da 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 40 adet fişek, 3 adet tabancalara ait şarjör, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 257 adet tüfeklere ait fişek ele geçirildi.

CİNAYETİ 8 YIL PLANLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı Veli Tugay S., jandarmadaki ifadesinde; 2016 yılında Hasan Öztürk'ün anne ve babasıyla kavga ettiğini, Hasan Öztürk'ün babasını ayağından vurması, annesini darp etmesi sebebiyle kin beslediğini itiraf etti.

YAKALANMAMAK İÇİN KAMERALARIN YERİNİ EZBERLEDİ

8 yıl boyunca atıcılık yaparken kendisini eğittiğini de belirten Veli Tugay S., yakalanmamak için de mahallede bulunan 18 kameranın yerini ezberlediğini, kameralara yakalanmamak amacıyla bahçe yollarını ve ara sokakları kullandığını söyledi.

TÜFEK FİŞEKLERİNİ SOBADA YAKTI

8 yıl boyunca kendisini eğiterek cinayeti tüm detaylarına kadar planlayan Veli Tugay S., yakalanmamak için uyguladığı tedbirlerden bir yenisi ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan olay yeri incelemeleri sırasında Hasan Öztürk'ü öldüren silaha ait fişeklerin bulunmaması da JASAT timlerinin dikkatinden kaçmadı.

Katil zanlısı Veli Tugay S., Hasan Öztürk'ü vurduktan sonra tüfeğe ait fişekleri de yanına aldığı ve evindeki sobada yakarak imha etmeye çalıştığı ortaya çıktı. JASAT timleri Veli Tugay S.'nin evindeki sobada yaptığı incelemeler sonucunda cinayette kullanılan fişeklerin plastik kısımları yandığı, metal kısımlarının kaldığı görüldü. Öte yandan, maktül Hasan Öztürk'ün Veli Tugay S.'nin babasını ayağında vurması sebebiyle cezaevinde bir süre kaldığı öğrenildi.