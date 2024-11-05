Deprem bölgesinde korkutan yangın: Depremzedelerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Kasım 2024 01:11 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 01:17
Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte alevler yükseldi. Depremzedelerin kaldığı 3 konteyner yanarak küle döndü.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan geçici yaşam merkezinde yangın meydana geldi. Konteyner kentte depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu.
ALEVLER KISA SÜREDE BAŞKA KONTEYNERLERE SIÇRADI
Elektrik kontağından dolayı çıktığı düşünülen yangında kısa sürede alevler yükseldi. Yangın, yan tarafta bulunan başka bir konteynere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 3 konteyner zarar gördü.
Dumandan etkilenen vatandaşlara da itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale ederken yaralananın olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı