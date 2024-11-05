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Deprem bölgesinde korkutan yangın: Depremzedelerin kaldığı konteynerler alev alev yandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Kasım 2024 01:11 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 01:17
Deprem bölgesinde korkutan yangın: Depremzedelerin kaldığı konteynerler alev alev yandı

Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte alevler yükseldi. Depremzedelerin kaldığı 3 konteyner yanarak küle döndü.

Hatay​'ın Kırıkhan​ ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan geçici yaşam merkezinde yangın​ meydana geldi. Konteyner kentte depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu.

Deprem bölgesinde korkutan yangın: Depremzedelerin kaldığı konteynerler alev alev yandı - 1. Resim

ALEVLER KISA SÜREDE BAŞKA KONTEYNERLERE SIÇRADI

Elektrik kontağından dolayı çıktığı düşünülen yangında kısa sürede alevler yükseldi. Yangın, yan tarafta bulunan başka bir konteynere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 3 konteyner zarar gördü.

Dumandan etkilenen vatandaşlara da itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale ederken yaralananın olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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