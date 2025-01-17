Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı mı? Bakanlık son kararı duyurdu

17 Ocak 2025 14:29 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 14:34

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Kasım 2024'te sona eren mücbir sebep halinin uzatılması yönündeki yoğun talebin ardından nihai kararını açıkladı. İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, Adıyaman​, Hatay​, Kahramanmaraş​ ve Malatya​ illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerindeki 6 Şubat 2022 deprem felaketi sonrası mücbir sebep halinin uzatıldığını açıkladı. Bakan Işıkhan, "6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz" şeklinde başlayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

SİGORTALILAR VE İŞVERENLERE MÜJDE

"Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızca gerekli olan tüm düzenlemeler deprem bölgesindeki sigortalılarımız ve işverenlerimiz için ivedilikle hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30/11/2024 günü sona itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 31/5/2025 tarihine kadar uzatılmış olup, meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla;

Söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kriterlere sahip mükelleflerden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, söz konusu süre sona erme tarihine kadar vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerinin, 16/6/2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi halinde söz konusu bilgi, belge ve beyannamelerin yasal süresi içinde verilmiş sayılacağı sağlanmıştır.

2023 ve 2024 yılları Ocak ila Aralık ve 2025 yılı Ocak ila Nisan aylarına ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin 31/7/2025 tarihine kadar verilmesi halinde bu beyannameler/belgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

6/2/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları 30/6/2025 tarihine kadar, 2023 ve 2024 yılları Ocak ila Aralık ve 2025 yılı Ocak ila Nisan aylarına ait prim borçları ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/12/2025 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmiştir.

TEKSİT SON ÖDEME TARİHİ UZATILDI

Yine ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerimizin 06/02/2023 ila 31/5/2025 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 30/6/2025 tarihine kadar ödeyebilmeleri sağlanmıştır.

İşveren borçları yönünden 6/2/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş borçları için 30/6/2025 tarihine (bu tarih dahil), 6/2/2023 ve sonrası erteleme kapsamına alınan borçları için 31/12/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru yapılması ve mevcut kapsamda belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksit ile ödeme imkânı getirilmiştir.

Bunlar dışında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki sigortalılarımızın borçlarının ve ihya kapsamındaki borçlarının ödenmesi, kontrol muayene tarihleri gibi uygulamalardan sorunsuz şekilde yararlanabilmeleri adına tüm kurumlarımız belirtilen süreler içerisinde gerekli güncellemeleri yapacaktır.

Devlet olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz."