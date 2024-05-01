Deprem bölgesinde tedirgin eden patlama

01 May 2024 09:34 - Güncelleme : 01 May 2024 09:44

Geçtiğimiz hafta sonunda Hatay’ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi’ndeki dağlık alana kurulacak olan taş ocağı bölgesinde dinamitle patlatma gerçekleştirildi. Haber verilmeden gerçekleştirilen patlama, depremi yaşayan mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu. Patlamayı hisseden vatandaşlar, haber verilmeden gerçekleştirilen patlamalara tepki gösterdiler.

“DEPREM ETKİSİ OLUŞTURDU”

Patlamanın deprem etkisi oluşturduğunu belirten depremzede Yılmaz Kireçdağ, “Şu dağın arka tarafında patlama oldu. Buradan da hissedildi. Patlama deprem etkisi oluşturdu. Buradan 3 km uzaklıkta, bu dağın arka tarafında oldu. Korkma değil de depremi yaşadığımız için insan ürküyor” dedi.

'DEPREM OLDUĞUNU ZANNETTİK'

Patlamanın etkisiyle sallandıklarını ifade eden Mehmet Bereketoğlu, “Patlamayı baya şiddetli hissettik. Bilinçsizce dinamit patlatılmış. Yıllardan beri burada taş ocağı var ama böyle bir patlama gördük. Patlama çok şiddetli oldu ve yer sallandı. Zaten deprem etkisini atlatmamışken o kadar şiddetli bir patlama ve sarsıntı oldu ki deprem olduğunu zannettik. Sesin sonra dağın arka tarafından geldiğini hissedince biraz rahatladık. Çok şiddetli bir patlamaydı. Burada çok patlamalar oldu ama bu öyle bir patlama değildi. Patlamanın; sesi, şiddeti ve sarsıntısı baya büyüktü ve tedirgin olduk” şeklinde konuştu.