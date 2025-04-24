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 | Baran Aksoy

Deprem İstanbul'un hangi ilçesinde kaç büyüklüğünde hissedildi? Veriler oldukça dikkat çekti

İstanbul'da dün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki deprem oldu. Deprem büyük bir sarsıntıya neden olurken vatandaşlar sokağa döküldü. Peki merkez üssü Silivri açıklarında olan 6,2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç büyüklüğünde hissedildi? 5 bölge alarm veriyor. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 14:20

İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Megakentte büyük paniğe neden olan depremin ardından 200'den fazla artçı deprem meydana geldi. Depremin 300 kilometrelik bir alana etki ettiği bildirilirken artçı sarsıntıların da bir süre daha devam edeceği aktarıldı.

İSTANBUL BU SABAH DA ŞİDDETLİ SALLANDI

İstanbul bu sabah da güne depremle uyandı. Kandilli'nin verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olan 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

DEPREM HANGİ İLÇEDE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE HİSSEDİLDİ?

Peki İstanbulluların yüreğini ağzına getiren 6,2 büyüklüğündeki deprem ilçeleri nasıl etkiledi? Verilere göre; 6.2'lik deprem her ilçede farklı büyüklüklerde hissedildi.

Deprem İstanbul'un hangi ilçesinde kaç büyüklüğünde hissedildi? Veriler oldukça dikkat çekti

EN YÜKSEK 6,1 İLE BEYLİKDÜZÜ HİSSETTİ

İşte o veriler;

  • Arnavutköy - 4,6
  • Ataşehir - 4,5
  • Avcılar - 5,9
  • Bağcılar - 4,8
  • Bahçelievler - 4,8
  • Bakırköy - 4,9
  • Başakşehir - 4,9
  • Bayrampaşa - 4,5
  • Beşiktaş - 4,3
  • Beykoz - 4,1
  • Beylikdüzü - 6,1
  • Beyoğlu - 4,3
  • Büyükçekmece - 6
  • Çatalca - 5
  • Çekmeköy - 4,1
  • Esenler - 4,9
  • Esenyurt - 6
  • Eyüpsultan - 4,3
  • Fatih - 4,5
  • Gaziosmanpaşa - 4,8

DEPREMİ EN AZ HİSSEDEN İLÇE ŞİLE OLDU

  • Güngören - 4,8
  • Kadıköy - 4,3
  • Kağıthane - 4,2
  • Kartal - 3,9
  • Küçükçekmece - 5,2
  • Maltepe - 4,1
  • Pendik - 4,2
  • Sancaktepe - 4,1
  • Sarıyer 4,4
  • Silivri - 5,5
  • Sultanbeyli - 4,1
  • Sultangazi - 4,8
  • Şile - 3,8
  • Şişli - 4,3
  • Tuzla - 4,2
  • Ümraniye - 4,6
  • Üsküdar - 4,2
  • Zeytinburnu - 4,7
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