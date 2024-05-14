"Deprem konusunda hangi partiye güveniyorsunuz?" Sorusu araştırıldı! Sonuçlar şaşırtıcı oldu

14 May 2024 14:12 - Güncelleme : 14 May 2024 15:00

31 Mart yerel seçimleri sonucuna göre Türkiye’de birçok kentte sürpriz yaşandı. 81 şehirden 29’u el değiştirdi. Areda araştırma şirketiTgrthaber.com için yaptığı özel araştırmada, hükümet partilerine ve muhalefet partilerine oy veren vatandaşlara; ‘Sizce hangi partiye ait belediyeler İstanbul’u depreme daha dayanıklı hale getirebilir?’ sorusunu sordu. Anket sonucunda çıkan tablo ise şaşırttı.

AK Parti’ye oy veren vatandaşların yüzde 97’si AK Partili belediye cevabını verirken yüzde 3’ü ise CHP’li belediye cevabını verdi. CHP’ye oy veren vatandaşların yüzde 99.7’si CHP’li belediyeye güveniyorum derken yüzde 0.3’ü ise AK Partili belediyeye güveniyorum dedi. Toplamda 5 partiye oy veren vatandaşlarla yapılan anketin genel sonucunda ise yüzde 51.1 CHP’li belediyeye güveniyorum sonucu çıkarken yüzde 48.9 AK Partili belediyelere güveniyorum cevabı çıktı.

Anketin detaylı tablosu ve açıklaması ise şu şekilde oldu:

“Partiler üzerinden konuya bakıldığında hükümet partilerini destekleyen seçmenle, muhalefet partilerini destekleyen seçmen tutumu arasında keskin bir farklılığın olduğu görülür. AK Partili belediyelerin İstanbul’u depreme dayanıklı hale getireceğini belirtenlerin oranı MHP’lilerde yüzde 90, AK Partililerde ise yüzde 97 düzeyindedir.

Buna karşın aynı orandaki muhalif seçmen CHP’li belediyelerin İstanbul’u depreme daha iyi hazırlayacağı görüşündedir. Bu görüşte olanların oranı CHP’lilerle DEM Partililerde yüzde 99’un üzerindedir.”

“İSTANBUL’DA 100 BİNİN ÜZERİNDE KONUT YERLE BİR OLABİLİR”

“İstanbul, 7’nin üzerindeki şiddette bir depremin beklendiği şehirdir. Uzmanlara göre 7’nin üzerindeki bir deprem İstanbul’da 100 binin üzerindeki konutu yerle bir edecek ve bu da yüzbinlerce insanın yaşamına mal olacaktır. Bu bakımdan depremle ilgili uzmanlar, yetkilileri bu konuyla ilgili acil önlem almaya çağırmaktadırlar. Aslında 1999 yılında gerçekleşen Marmara depremi başta hükümet ve belediyeler olmak üzere herkese önemli bir mesaj verdi ve işin aciliyetini ortaya çıkardı.

Ne var ki, o tarihten sonra gereken adımlar bugüne kadar atılamadı. Bunda başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin, hükümet veya hükümete bağlı belediyelerin kentsel dönüşüm girişimini sekteye uğratmasında önemli rol oynadı.

Yukarıda ifade edildiği gibi hükümet veya hükümete yakın belediyelerin kentsel dönüşüm girişimleri bugüne kadar CHP tarafından engellenmiştir. Bu da toplumun CHP’ye bağlı belediyelerle ilgili olumsuz bir kanaate sahip oluşuna yol açmaktaydı. Ne var ki, Sosyometre araştırması ilk kez toplumun CHP’li belediyelere kentsel dönüşüm konusunda AK Partili belediyelerden daha fazla oranda güven beslediğini ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılanların yüzde 48,9’u AK Partili belediyelerin İstanbul’u depreme daha dayanıklı hale getirebileceğini beklerken, yüzde 51,1’i ise CHP’li belediyelerin İstanbul’u depreme daha dayanıklı hale getirebileceğini belirtmektedir.”