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 | Banu İriç

Deprem sonrası herkes bunu konuşuyor! Okan Tüysüz: 'Bu dalga geldiği zaman ikincisinin geleceği bellidir'

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, akıllı telefonlardaki erken uyarı sistemi sayesinde saniyeler öncesinden hissedildi. Depremi anında algılayan telefonlar, vatandaşlara kritik bir zaman aralığı sunarak büyük felaketten önce hayat kurtarmayı başardı. Ancak bu teknolojinin güvenilirliği ve ne kadar etkili olduğu hala merak konusu… Prof. Dr. Okan Tüysüz, detaylara dikkat çekerek ikinci deprem dalgasının nasıl geldiğini anlattı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 05:09
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 05:12

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, bazı akıllı telefon kullanıcılarına saniyeler öncesinden erken uyarı bildirimi gönderdi. Bu sistem, kullanıcıların sarsıntı başlamadan önce gerekli önlemleri alarak hayat kurtarmalarına olanak tanıyor. Google’ın sağladığı bu teknoloji, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında gerçekleşen deprem esnasında, deprem öncesi alınan uyarılarla hızlı kaçma imkânı sundu.

Deprem sonrası herkes bunu konuşuyor! Okan Tüysüz: 'Bu dalga geldiği zaman ikincisinin geleceği bellidir'

"BÜYÜK MARMARA FAYI KIRILMADI, ARTÇILAR SÜRECEK"

Jeoloji yüksek mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu erken uyarı sistemlerinin önemine değinerek, depremin Büyük Marmara Depremi olmadığını ve fayın tam olarak kırılmadığını belirtti. Ayrıca, artçı sarsıntıların birkaç hafta sürebileceğini, Marmara Denizi’nde kırılmamış büyük bir fayın olduğunu ve bu fayın ne zaman kırılacağının belirsiz olduğunu vurguladı. Tüysüz, bu tür sistemlerin, doğal gaz ve elektriği keserek tren ve metro sistemlerini durdurmayı amaçladığını, ancak henüz tüm kullanıcılar için güvenilir bir şekilde çalışmadığını ifade etti.

Deprem sonrası herkes bunu konuşuyor! Okan Tüysüz: 'Bu dalga geldiği zaman ikincisinin geleceği bellidir'

"BİRİNCİ DALGA GELİNCE İKİNCİSİNİN GELECEĞİ BELLİDİR, HABER VERİR"

Tüysüz, Kandilli Rasathanesinin de üzerinde çalıştığı erken uyarı sisteminin bulunduğunu belirterek, "Depremlerde 'P' ve 'S' dalgası olmak üzere iki dalga çıkar. Birinci dalga aşağı yukarı deprem olduktan sonra saniyede 7 kilometre hızla, ikinci dalga da 4 kilometre hızla ilerler. Aralarında bir zaman farkı vardır. Birincisi geldiği zaman bazı cihazlar bunu algılar. Onu algıladığı zaman ikincisinin geleceği bellidir ve size haber verir." diye konuştu.

Deprem sonrası herkes bunu konuşuyor! Okan Tüysüz: 'Bu dalga geldiği zaman ikincisinin geleceği bellidir'

10 SANİYE ÖNCESİNE SARSINTIDAN KAÇMA İMKANI

Sistemin bunun üzerine kurulu olduğunu söyleyen Tüysüz, "Depreme olan mesafeniz mesela 8-10 kilometreyse bu süre 1-2 saniye olur. Eğer mesafeniz biraz daha uzunsa bu defa 8-10 saniyelere kadar çıkabilir. Deprem dalgası da bir şekilde size gelene kadar arada bir zaman farkıyla geliyor. Bu zaman farkı insanlara kaçmak, kurtulmak için özellikle İstanbul gibi faya çok yakın yerlerde pek bir zaman tanımaz ama elektriği kesebilir, treni durdurabilir, doğal gazı kesebilir." dedi.

Deprem sonrası herkes bunu konuşuyor! Okan Tüysüz: 'Bu dalga geldiği zaman ikincisinin geleceği bellidir'
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DEPREMİ ÖNCEDEN TELEFONLARA HABER VERİYOR

Bilişim uzmanı Osman Demircan, erken uyarı sistemlerinin Android telefonlar için mevcut olduğunu belirtti ve bu sistemin, telefonların aldığı titreşim verileriyle çalıştığını açıkladı. Deprem başladığında, telefonlar ilk titreşimleri algılayarak çevredeki diğer telefonlardan gelen sinyalleri de değerlendiriyor. Demircan, bu verilerin güvenilir olduğunu çünkü yalnızca bir telefondan alınmadığını ve yapay zeka yardımıyla istatistiksel olarak analiz edildiğini belirtti. Ayrıca, bu sistemin internet bağlantısına dayalı olduğunu, internet bağlantısı olmayan telefonların uyarı alamayacağını vurguladı.

Deprem sonrası herkes bunu konuşuyor! Okan Tüysüz: 'Bu dalga geldiği zaman ikincisinin geleceği bellidir'

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