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 | Murat Makas

Deprem tehlike haritasında denizaltı faylarına dikkat! Uzman isim 3 şehri işaret etti

Prof. Dr. Muhittin Eren Uçkan, mevcut deprem tehlike haritalarının sadece karadaki fayları dikkate aldığını, denizaltı faylarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. 2021'deki Sisam depremini hatırlatan Uçkan, denizdeki fayların Çanakkale, İzmir, Alanya gibi bölgelerde etkisini gösterdiğini belirtti. Uzman isim depremden korunmak için izlenmesi gereken yolları açıkladı.

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Deprem tehlike haritasında denizaltı faylarına dikkat! Uzman isim 3 şehri işaret etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 14:48

Tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği 6 Şubat depremleri dolayısıyla birçok uzman açıklamalarda bulunuyor. Son zamanlarda Yunanistan’da ve Ege Denizi’nde meydana gelen depremler Marmara ve Ege bölgesinde kritik fay hatlarını gündeme getirdi.

Alanya Üniversitesi Şebnem Köseoğlu Konferans Salonu’nda "Deprem Gerçeği ve Alınması Gereken Tedbirler" konulu bir konferansta Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Eren Uçkan önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Uçkan, mevcut deprem tehlike haritalarında sadece karadaki fayların dikkate alındığını vurguladı.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDEN TEKNİK ANALİZLER

Prof. Dr. Muhittin Eren Uçkan da konferansta, "Türkiye’de Deprem Tehlikesi ve Bölgesel Depremsellik", "Geçmiş Depremler ve Altyapı Hasarları", "Deprem Mühendisliği Açısından Değerlendirmeler" ve "Risk Azaltma Yöntemleri" başlıklarında kapsamlı bilgiler paylaştı. Haritalar üzerinden Türkiye’nin deprem risk haritasını inceleyen Prof. Dr. Uçkan, özellikle 1999 Kocaeli depreminde kırılan fay hatları ve 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler üzerine teknik analizler sundu.

DENİZALTI FAYLARINA DİKKAT!

Doğu Anadolu Fay Hattı’nın sol yanal atımlı bir fay olduğunu belirten Uçkan, 600 km uzunluğunda bir kırılma meydana geldiğini ve bu büyük felaketin 156 bin binanın ağır hasar almasına, 500 bin hanenin etkilenmesine yol açtığını vurguladı. Depremin altyapı sistemlerine de büyük zarar verdiğini belirtti. Prof. Dr. Uçkan, "Mevcut deprem tehlike haritaları sadece karadaki fayları dikkate almaktadır. Ancak tarihsel ve güncel veriler, denizdeki fayların da dikkate alınması gerektirdiğini göstermektedir. 2021’deki Sisam depremi, denizdeki bir fayın Çanakkale ve İzmir gibi kara alanlarında oluşturabileceği etkileri ortaya koymuştur ve bu Alanya için de bir örnek teşkil edebilir" dedi.

YAPI GÜÇLENDİRME VE SİSMİK YALITIMIN ÖNEMİ

Depremden korunmada bina güçlendirme ve sismik yalıtımın önemine dikkat çeken Uçkan, "Sıvılaşma veya zemin göçmeleri nedeniyle pek çok bina hasarsız şekilde toprağa gömüldü ya da yan yattı. Yıkılan binaların sadece yüzde 3.1’i 1999 sonrası inşa edilmiştir. Taşıyıcı sistem düzensizliği, niteliksiz malzeme kullanımı ve rijit olmayan döşeme sistemleri ciddi hasar gördü" ifadelerini kullandı. 2010 sonrası inşa edilen hastanelerin büyük oranda ayakta kaldığını ve sismik yalıtım sistemlerinin afetlere karşı etkili bir çözüm sunduğunu belirten Uçkan, deprem bilincinin artması ve yapı denetim sistemlerinin daha etkin hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.
 

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