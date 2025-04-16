Deprem uzmanı Naci Görür'den kritik Kahramanmaraş depremi açıklaması! 'Yer itibarıyla düşündürücü'

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin merkezi olan Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremlerin ardından Prof Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama geldi. Görür, "Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 05.04'te 4.1 büyüklüğünde, saat 12:48'te ise Göksun ilçesinde ise 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Nurhak ilçesi olarak belirlenen deprem, yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana gelirken, Göksun ilçesindeki deprem ise yerin 16.1 kilometre derinliğinde yaşandı.

FAY HATTINA DİKKAT ÇEKTİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü olan ve en büyük yıkımı yaşayan kentlerden olan Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.



Depremlerin yaşandığı fay hattına dikkat çeken Görür, "Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü" ifadelerini kullandı.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar, bu sabah Kahramanmaraş’ın Tatlar-Nurhak mevkiinde 4,0 deprem oldu. Deprem Çardak Fayının doğusunda, Malatya Fayı ile (Akçadağ Segmenti) kesim noktasında. Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü" ifadelerini kullandı.

https://x.com/nacigorur/status/1912514734017905122