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Deprem uzmanı Naci Görür'den kritik Kahramanmaraş depremi açıklaması! 'Yer itibarıyla düşündürücü'

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin merkezi olan Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremlerin ardından Prof Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama geldi. Görür, "Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü" ifadelerini kullandı.

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Deprem uzmanı Naci Görür'den kritik Kahramanmaraş depremi açıklaması! 'Yer itibarıyla düşündürücü'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 21:25
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 21:25

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 05.04'te 4.1 büyüklüğünde, saat 12:48'te ise Göksun ilçesinde ise 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Nurhak ilçesi olarak belirlenen deprem, yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana gelirken, Göksun ilçesindeki deprem ise yerin 16.1 kilometre derinliğinde yaşandı.

Deprem uzmanı Naci Görür'den kritik Kahramanmaraş depremi açıklaması! 'Yer itibarıyla düşündürücü'

FAY HATTINA DİKKAT ÇEKTİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü olan ve en büyük yıkımı yaşayan kentlerden olan Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Deprem uzmanı Naci Görür'den kritik Kahramanmaraş depremi açıklaması! 'Yer itibarıyla düşündürücü'


Depremlerin yaşandığı fay hattına dikkat çeken Görür, "Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü" ifadelerini kullandı.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar, bu sabah Kahramanmaraş’ın Tatlar-Nurhak mevkiinde 4,0 deprem oldu. Deprem Çardak Fayının doğusunda, Malatya Fayı ile (Akçadağ Segmenti) kesim noktasında. Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü" ifadelerini kullandı.

https://x.com/nacigorur/status/1912514734017905122

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Sıkça Sorulan Sorular

NACİ GÖRÜR KİMDİR?
Prof. Dr. Naci Görür, 9 Eylül 1947'de Elazığ'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 77 yaşındadır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden 1971 yılında yüksek mühendis olarak mezun olmuştur. 1977'de İngiltere'deki Imperial College London'da doktora eğitimini tamamlamıştır. 1978'de Türkiye'ye dönerek İTÜ'de akademik kariyerine devam etmiş, 1983'te doçent, 1989'da profesör unvanlarını almıştır. 1997-2000 yılları arasında İTÜ Maden Fakültesi'nde dekanlık yapmıştır. Sedimantoloji ve deniz jeolojisi alanlarında uzmanlaşan Prof. Dr. Görür, özellikle Marmara Denizi ve deprem konularındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. 1983 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü, 2004'te NATO Bilim Ödülü'nü kazanmıştır. Ayrıca, 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) üye seçilmiş, 2011'de bu kurumdan istifa ederek Bilim Akademisi asli üyesi olmuştur.
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