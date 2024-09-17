Prof. Dr. Naci Görür'den TGRT Haber'e özel açıklamalar:3 bölgeyi işaret etti! 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor

17 Eylül 2024 12:30 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 13:24

Deprem​ bilimci Prof. Dr. Naci Görür Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gün Ortası programında TGRT Haber'e özel açıklamalar yaptı. Yedisu Fayı'na dikkat çeken Görür Tunceli Pülümür bölgelerinde bir deprem beklediklerinin altını çizdi. Marmara için ise "endişeleniyoruz" diyen Görür "Marmara'da büyük bir deprem olacaktır" ifadelerini kullandı. Görür ayrıca Adana'ya da dikkat çekti. İşte detaylar...

Son günlerde Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen deprem​ haberleri vatandaşları endişelendiriyor. Peki bu depremler büyük bir depremin habercisi mi? Deprem​ bilimci Prof. Dr. Naci Görür Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gün Ortası programında TGRT Haber'e özel açıklamalar yaptı.

ADANA​'YA DİKKAT ÇEKTİ

Adana'ya dikkat çeken Görür "6 Şubat depremleri olduktan sonra Adana ve Hatay​'a dikkat çekmiştik. Doğu Anadolu ve Ölüdeniz fayları kırıldıktan sonra genellikle açığa çıkardıkları enerjinin bir kısmını kırılmayan yerlere transfer ederler. Dolayısıyla kırılmayan yerler kırılır. Adana havzası doğu Anadolu fayının doğrudan doğruya devam ettiği bir havzadır. Bingöl Karlıova'dan başlar Elazığ'dan Malatya üzerinden Maraş'a doğru gelir Maraş'tan sonra Adana havzasına doğru devam eder. Bizim düşüncemiz transfer ettiği enerjilerin sebep olacağı bazı depremler bekliyoruz. bunların bir kısmı Malatya fayı üzerinde olabilir." dedi.

Görür "Adana havzasında da böyle bir depremin İskenderun tarafına doğru olma olasılığı var. Adıyaman'dan tutun Hakkari'ye kadar olan Cilo Dağları'nın bulunduğu bölgede bir bindirme zonu var. Oranın da bu depremden etkilenmiş ve stres biriktirmiş olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"TUNCELİ PÜLÜMÜR BÜYÜK DEPREME GEBE"

Tunceli Pülümür, Bingöl yöresinin deprem riskine karşı dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Görür "Adıyaman ve Hakkari arasında da böyle depremlerin olması beklediğimiz bir konu olmaktadır. Bir başka beklediğimiz yer de Bingöl Karlıova ile Erzincan arasında Yedi Su fayı dediğimiz o fayın kırılması. Çünkü o fay en son 1784'te bir deprem üretmiş 7 küsürlük ve o günden bu güne deprem üretmemiş. Dolayısıyla Tunceli Pülümür bölgesinde de bekliyoruz. Olacağını düşündüğümüz depremler 6 ve 7'ler mertebesinde deprem. onun altındakileri bu tanım içerisine koymuyoruz. bunlar olabilir ama asıl mekanizmanın beklediği daha çok 6 ve 7 mertebesinde olan depremdir. Dün mesela Pülümür de 4.1 oldu. Halen daha Pülümür büyük bir depreme gebe." dedi.

"MARMARA BÖLGESİNDE DEPREM OLACAK"

Marmara Bölgesiyle ilgili "endişeleniyoruz" diyen Görür sözlerine böyle devam etti;

"Çünkü Marmara bölgesinde bu deprem olacaktır. bunun nedeni Marmara'nın altında 160 km uzunluğunda canlı bir fay vardır. Bu fayın önemli bir kesimi en son 1766 yılında deprem üretmiştir. Dolayısıyla şimdi bu fayın 250 sene de bir deprem ürettiğini düşünürsek zamanı geçmiştir birincisi bu. İkincisi Marmara denizinin doğusunda 99'da deprem oldu batısında 1912'de Şarköy'de deprem oldu ikisinin ortası denizin içinde deprem 1766'dan beri olmadı bir sismik boşluk oluştu. Dolayısıyla burada bir deprem olacaktır. Üçüncü bir neden de 99 depremleri Marmara'nın altına bir stres transfer etti. Marmara'nın altında birikmiş enerjiyi daha fazla arttırdı olacak depremi öne çekti. Bizim denizde yaptığımız 8 gemiyle yaptığımız uluslararası araştırmalar gösteriyor ki İstanbul bir depreme gebedir. İstanbul maalesef depreme hazır değil"