Depremin yıl dönümünde korkutan olay: Ekipler alarma geçti, bina boşaltıldı

05 Şubat 2025 03:43 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 03:46

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın kolonlarından çatırtı seslerinin gelmesi üzerine bina boşaltıldı. Polis ekipleri, bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

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Kahramanmaraş depreminin yıldönümünde Şanlıurfa'da korkutan bir olay meydana geldi. Haliliye ilçesine bağlı Selahaddin Eyyübiye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 5 katlı Saray Apartmanı'nın kolonlarından gelen sesler üzerine bina boşaltıldı.

Bölgeye sevk edilen polis, zabıta ve AFAD ekiplerince doğal gaz hattı kesildi, bina etrafındaki araçlar kaldırılarak güvenlik şeridi çekildi. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde korkutan olay sonrası bölgede güvenlik önlemi alınarak yaşanabilecek bir facianın önüne geçildi.

"ÇATIRDI SESLERİ GELDİ"

Mahalle sakinlerinden Yılmaz Baydil, kolonlarından gelen sesler üzerine binanın boşaltıldığını belirterek, "Bina sakinleri tarafından içeriden ve kolonlardan sesler geldiğini duyurdular. Güvenlik güçlerini aradılar. Emniyet ve zabıtalar geldi. Polisler tarafından bina boşaltıldı. Yarın ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bina sakinlerine gerekli bilgiyi verecekler" ifadelerini kullandı.