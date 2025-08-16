Menü Kapat
28°
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Depremle sarsılan Balıkesir'in yaraları sarılıyor! Bakan Kurum duyurdu: 'Yıkıp, yeniden yapacağız'

Balıkesir Sındırgı, geçtiğimiz pazar günü 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarında 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirdi. sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurum, "Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Depremle sarsılan Balıkesir'in yaraları sarılıyor! Bakan Kurum duyurdu: 'Yıkıp, yeniden yapacağız'
, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik bir depremle sallandı. Merkez üssü Sındırgı olan depremde, 1 kişi hayatını kaybetti. Depremin hemen ardından başlayan tespit çalışmalarında da sona gelindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , hasar tespit çalışmalarının dün itibarıyla tamamlandığını ve Sındırgı’daki bütün evlerin tarandığını duyurdu.

Depremle sarsılan Balıkesir'in yaraları sarılıyor! Bakan Kurum duyurdu: 'Yıkıp, yeniden yapacağız'

"HASAR TESİPT ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK"

Bakan Kurum, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı dün itibarıyla tamamladık. Sındırgı’daki bütün evleri taradık.

Depremle sarsılan Balıkesir'in yaraları sarılıyor! Bakan Kurum duyurdu: 'Yıkıp, yeniden yapacağız'

"TOPLAM 729 BİNA AĞIR HASARLI VEYA YIKIK OLARAK TESPİT EDİLDİ"

Ekiplerimizce yapılan incelemelerde; Balıkesir’de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa’da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi.

"HEMEN İNŞA FAALİYETLERİMİZE BAŞLAYACAĞIZ"

Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı’da mayıs ayında bitirmeyi planladığımız ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız.

https://x.com/murat_kurum/status/1956603043404722636

