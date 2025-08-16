Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen ve birçok ilde de hissedilen 6,1'lik depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor. Yüzlerce artçı sarsıntının yaşandığı bölge gece boyunca sallandı.

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan artçı sarsıntılar Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedildi.

Saat 01.08'de Balıkesir Sındırgı'da 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7,5 kilometre olarak ölçüldü.

Bu depremin ardından saat 01.55'te 3 büyüklüğünde, 02.39'da 3,3 büyüklüğünde, 02.59'da 3 büyüklüğünde, 04.10'da 3,1 büyüklüğünde, 05.29'da 3,3 büyüklüğünde, 06.10'da ise 3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.