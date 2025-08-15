Balıkesir'de peş peşe depremler! Beşik gibi sallanıyor

İstanbul
Geçtiğimiz pazar günü 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'de artçılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 12.06'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 10,19 kilometre derinliğinde meydana gelirken, kısa süreli panik yaşandı.
AFAD'ın verilerine göre saat 13.13'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.
İlk belirlemelere göre bölgede can veya mal kaybı yaşanmadı.